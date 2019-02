HoloLens 2 di Microsoft, più immersività e comfort

Arriva la seconda generazione di HoloLens, il visore per la realtà mista di Microsoft. E' stata presentata a Barcellona dove è in corso il Mobile World Congress la più grande fiera mondiale di telefonia. HoloLens 2 - spiega l'azienda di Redmond - garantisce "maggiore immersività grazie ad un campo di visione più che raddoppiato" ma anche "confort ed ergonomia più che triplicati grazie ad un centro di gravità più bilanciato, all'uso della leggera fibra di carbonio e ad un nuovo meccanismo che consente di indossare il dispositivo senza doverlo regolare".

Nei giorni scorsi il dispositivo è stato nel mirino dei dipendenti di Microsoft che non vogliono sia usato per scopi militari. Hanno chiesto ai vertici della multinazionale co-fondata da Bill Gates di rescindere il suo contratto del novembre scorso con l'esercito Usa per la fornitura di questi apparecchi.

Nell'ambito del Mobile World Congress, Microsoft ha anche annunciato l'Azure Kinect Developer Kit (kit di sviluppo che riunisce in un unico dispositivo tutti i sensori AI di Microsoft); il Dynamics 365 Guides (applicazione per la realtà mista che consente ai dipendenti di imparare mentre compiono le proprie attività quotidiane); Azure Mixed Reality Services, (progettati per aiutare sviluppatori e organizzazioni a creare applicazioni per la mixed-reality di livello aziendale multi-piattaforma e contestuali); infine Microsoft HoloLens Customization Program, per permettere a clienti e partner di personalizzare HoloLens 2.