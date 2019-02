LG, lo smartphone 'legge la mano'

ROMA - Al Mobile World Congress di Barcellona Huawei dice addio al lettore d'impronte digitali e passa a "leggere la mano". Il nuovo smartphone G8 è il primo a offrire l'autenticazione attraverso il sistema venoso. Si Chiama Hand ID e – assicura l'azienda coreana - è più sicuro della tecnologia di riconoscimento delle impronte digitali. Identifica il possessore dello smartphone riconoscendo la forma, lo spessore e altre caratteristiche uniche delle vene delle mani.



Il G8 e G8s puntano inoltre sulle gesture: grazie alla "Z Camera" frontale, che riconosce i movimenti della mano, si può comandare lo smartphone senza toccare lo schermo.

Alla fiera catalana LG sposa inoltre il 5G con LG V50 5G, che propone un'alternativa agli smartphone pieghevoli presentati da Samsung e Huawei: ha come accessorio un secondo schermo da 6,2 pollici che si attacca al telefono come una custodia e amplia le dimensioni del display principale, ma può essere usato anche in modo indipendente.