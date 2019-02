A Barcellona la prima videochiamata 5G verso l'Italia

Una videochiamata che attraversa il Mediterraneo, da Barcellona - dove è in corso il Mobile World Congress - a L'Aquila, usando le nuove reti cellulari 5G attualmente in fase di sviluppo. A realizzarla, per la prima volta, è l'azienda cinese Zte, insieme a Wind Tre e Open Fiber.

La dimostrazione pubblica è avvenuta usando due smartphone 5G di Zte, che proprio alla fiera catalana ha svelato il suo primo telefono di punta compatibile con le reti di prossima generazione. Si chiama "Axon 10 Pro 5G", usa i chip dell'americana Qualcomm e arriverà sul mercato - in Europa e in Cina - entro la prima metà del 2019.

La prima videochiamata trans-mediterranea ha raggiunto L'Aquila perché nella città è in corso la sperimentazione 5G del ministero dello Sviluppo economico, in partnership con l'università del capoluogo abruzzese, che coinvolge proprio Zte, Wind Tre e Open Fiber.(ANSA).