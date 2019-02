Huawei: P30 il 26 marzo, lancio a Parigi

Huawei svelerà i suoi prossimi smartphone top di gamma - il P30 e il P30 Pro - in un evento in programma a Parigi il prossimo 26 marzo. Lo ha annunciato l'azienda cinese, che stamani ha diramato l'invito stampa per la presentazione.

#RidefinisciIlPossibile è l'hashtag scelto in Italia per il lancio (in inglese è "#RewriteTheRules, riscrivi le regole). Il richiamo sembra essere alle fotocamere, sviluppate come al solito con la tedesca Leica, e in particolare allo zoom ottico.

A rinforzare l'ipotesi è un breve video twittato da Huawei, che mostra tre zoomate in altrettanti luoghi simbolo della capitale francese: la Torre Eiffel, l'Arco di Trionfo e la cattedrale di Notre-Dame.

I nuovi top di gamma non saranno quindi svelati al Mobile World Congress di Barcellona, dove comunque Huawei ha in programma un evento domenica 24 febbraio, il giorno prima dell'apertura ufficiale della fiera. In quell'occasione è attesa la presentazione del primo smartphone pieghevole dell'azienda di Shenzhen.