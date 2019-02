Huawei: Furcas, il pieghevole piacerà

(ANSA) - BARCELLONA, 24 FEB - "Lo smartphone pieghevole? Piacerà". Non ha dubbi Piergiorgio Furcas, deputy general manager del consumer group italiano di Huawei, l'azienda che oggi ha abbracciato la forma che rivoluziona il mercato della telefonia mobile. Il Mate X, dispositivo che si apre a "a falco" unendo due schermi in uno più spazioso, dalle dimensioni di un tablet. "Ma non è uno smartphone che diventa tablet, è un prodotto concettualmente diverso", sottolinea il manager all'ANSA.

"Quello dei 'foldable' è un mercato nuovo, ma siamo certi dell'approvazione del pubblico, così come siamo certi che sarà il pubblico a farci capire se siamo sulla strada giusta nello sviluppare il prodotto", dice Furcas. Sui tempi previsti per l'accettazione e l'adozione del nuovo formato di smartphone da parte del pubblico, "il mercato risponde velocemente, il futuro lo scopriremo subito".

Il Mate X "innova in linea con i trend del momento" cioè il pieghevole e il 5G, che Huawei sviluppa interamente 'in casa', e rientra nel "focus di innovazione continua della divisione consumer, necessaria per perseguire l'obiettivo di crescita ulteriore", spiega Furcas. Obiettivo molto sentito in Italia, che per Huawei è il mercato più importante dopo quello cinese.

"In Italia siamo co-leader, abbiamo una quota del 27-28% per volumi", che arriva a superare il 30% se considera il brand Honor, parte di Huawei. "Abbiamo il 14% del mercato degli smartphone sopra i 600 euro, e il 7-8% nel segmento sopra i mille euro". Dove in sostanza, oltre a Huawei, c'è solo l'iPhone di Apple.(ANSA).