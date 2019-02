Ecco il 'top' di Nokia con 5 fotocamere

BARCELLONA - Al Mobile World Congress di Barcellona, Hmd Global svela il suo primo smartphone top di gamma targato Nokia, che non fa mistero dell'aspetto su cui punta per distinguersi: 5 fotocamere posteriori. In un evento dall'atmosfera rilassata, il brand iconico della telefonia porta cinque proposte per ogni esigenza e segmento di mercato.



Dall'entry level Nokia 1 Plus (circa cento euro), ai Nokia 3.2 e 4.2 con piccole novità come il tasto dedicato all'assistente vocale di Google e l'alert luminoso per le notifiche, fino al Nokia 9 Pure View, con cui l'azienda prova a inserirsi nella fascia alta di mercato.

Il marchio finlandese è attualmente il numero uno al mondo per i cellulari tradizionali, segmento che non dimentica nella città catalana presentando un telefonino dedicato ai nostalgici: il Nokia 210, dalle forme familiari (stile 3310) per chi ha avuto un cellulare negli anni Novanta.

Nokia, con Hmd, si sta però facendo largo anche tra gli smartphone: in Europa, secondo gli analisti, ha chiuso il 2018 al quinto posto nella top five delle aziende per volumi di vendita.



Il Nokia Pure View serve proprio a crescere, puntando sull'appeal delle 5 ottiche Zeiss integrate nella scocca posteriore. "E' l'unico smartphone in grado di catturare immagini in simultanea da tutte e cinque le lenti per offrire una ricchezza tale che le possibilità in fase di post processing sono infinite", spiega dal palco Juho Sarvikas, Chief Product Officer di Hmd. Inoltre forniamo suite di editing avanzate come Adobe Photoshop Lightroom e Google Photos depth editor".



Lo smartphone ha uno schermo Oled da 6 pollici, processore Snapdragon 845 (il top di gamma di Qualcomm, ma nel 2018). A bordo c'è Android One, la versione "pura" del sistema operativo di Google. Il listino è di 650 euro.