Tim porta 10 start-up italiane a Barcellona

TIM porta 10 start up italiane al Mobile World Congress di Barcellona, sono cresciute all’interno di TIMWCAP, l’incubatore di open innovation del Gruppo.

I progetti abbracciano diversi ambiti di applicazione. Dall’entertainment ai nuovi e-sport, dalla finanza personale alle soluzioni di commercio digitale e mobile payment, fino a soluzioni IoT basate sull’Intelligenza Artificiale. "Innovazioni - spiega una nota - che sono il frutto dell’impegno di TIM nella creazione di un ecosistema aperto dove idee digitali innovative possono trovare spazio per crescere e diventare veri e propri business, grazie anche al sostegno di numerosi partner".

Lo stand di TIM WCAP è all’interno di “GSMA Innovation City”, vetrina dedicata all’open innovation e alle start-up, con un focus specifico sui nuovi trend relativi alle tecnologie di rete, agli abilitatori digitali ed ai modelli di business basati sulla combinazione tra tecnologia 5G, Big Data e Intelligenza Artificiale per lo sviluppo di soluzioni e servizi che avranno un forte impatto sulla vita quotidiana e sul modo di fare impresa, toccando ambiti quali la produzione industriale, la Pubblica Amministrazione, fino all’intrattenimento.

TIM ha avviato quattro Innovation Hub TIMWCAP (a Milano, Bologna, Roma e Catania) "dove le giovani idee digitali possono crescere fino a diventare impresa".

Ecco i dieci progetti presenti al MWC19 Barcellona:

- Applied Blockchain: presenta un’applicazione che rende più sicure le transazioni finanziarie online e gli acquisti e-commerce.

- Beam Digital con “Life Sensor” introduce una piattaforma IoT con funzioni dedicate a bambini, anziani e anche agli animali domestici, per la mobilità privata e per la casa.

- Dindarò, presenta un’applicazione che trasforma lo smartphone in salvadanaio per accumulare i resti degli acquisti fisici.

- eFootball.Pro fa scoprire un servizio di e-sport basato su piattaforma PES (Pro Evolution Soccer) 2019, con la prima lega professionale di e-football che, in partnership con TIM, viene erogata in tecnologia 5G ed UBB.

- Fair Winds Digital espone la soluzione “IoT Catalyst” per la gestione dei sistemi IoT di reti complesse, infrastrutture e impianti industriali.

- Messagenius introduce una soluzione di messaggistica istantanea per le aziende e per i consumer con funzionalità social.

- Social Extender, presenta una piattaforma che consente una gestione personalizzata degli eventi, ideale per gli hotspot 5G.

- Sogetel fornisce strumenti e soluzioni digitali innovative alle aziende e presenta un second-screen 5G con multi-view di contenuti live, streaming e on-demand.

- Qurami, specializzata nel digital retail, lancia la sua App che digitalizza la gestione delle code, permettendo di prenotare il posto in fila e verificare l’attesa in tempo reale.

- Vivida Web mostra l’Over Browser, una piattaforma innovativa di browsing e comunicazione interattiva completamente virtualizzata nell’Edge Cloud e che non necessita di installazione di client.