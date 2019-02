Xiaomi punta a Ue con prezzi bassi e 5G

(ANSA) - BARCELLONA, 24 FEB - Xiaomi arriva al Mobile World Congress di Barcellona mostrando la politica aggressiva dei prezzi che contraddistingue l'azienda di Pechino. Sul palco del Palazzo dei Congressi di Catalogna, la compagnia porta il suo nuovo smartphone top di gamma, il Mi 9, e il primo smartphone compatibile con le reti 5G, il Mi Mix3, che arriverà nei negozi in primavera.

Il vicepresidente Wang Xiang snocciola i risultati di una compagnia tecnologica a 360 gradi (dai telefoni alle tv passando per i monopattini e la casa connessa) che cresce velocemente: ha raggiunto i 10 miliardi di dollari di ricavi annuali in 4 anni e i 15 miliardi in 7 anni. Sul fronte smartphone nel 2018, in un mercato globale stagnante, ha messo a segno un incremento delle vendite pari al 32%, consolidando il quarto osto mondiale alle spalle di Samsung, Apple e Huawei.

L'azienda l'anno scorso è sbarcata in diversi mercati europei, tra cui l'Italia, dove ora punta a crescere grazie anche ai nuovi telefoni di punta. Il Mi Mix3, compatibile con le reti 5G, ha display da 6,4 pollici, doppia fotocamera sia frontale che posteriore, processore Snapdragon 855 (il top di Qualcomm) e sarà sugli scaffali a maggio a un prezzo di 600 euro.

Altro top è il Mi 9, con schermo curvo, sensore di impronte integrato nel display, tripla fotocamera posteriore (sensore da 48 megapixel più teleobiettivo da 12mp (2X) e grandangolo da 16 mp), fotocamera per selfie da 20 mp, ricarica senza fili potente (20 watt) e Snapdragon 855. Disponibile in preordine in Italia da oggi a un listino che parte da 450 euro.

A suggellare la partnership con Qualcomm, la presenza sul palco del presidente del colosso americano dei chip, Cristiano Amon: "Il 5G è già qui, è adesso - ha detto - e Xiaomi è messa bene per capitalizzare le nuove opportunità che offre". (ANSA).