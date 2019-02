Anche Oppo ha telefono pieghevole, ma non lo porta al Mwc

Come Huawei e Samsung, anche Oppo ha messo a punto uno smartphone pieghevole, ma l'azienda ha deciso di non portarlo al Mobile World Congress di Barcellona, la più importante fiera della telefonia mobile, perché vuole aspettare che questo nuovo tipo di prodotto abbia un senso e un valore per l'utente finale. Lo ha spiegato il vicepresidente dell'azienda cinese, Brian Shen, in un post sul social network Weibo in cui ha pubblicato le immagini del dispositivo.

Oppo poteva mostrare il pieghevole a Barcellona, dove in questi giorni sono diversi gli annunci di dispositivi ancora in fase di prototipo e non pronti ad arrivare nei negozi. La compagnia ha però deciso di seguire un'altra strada: "Preferiamo aspettare che abbia un senso per l'utente finale - ha scritto Shen -, che dia un valore aggiunto reale al consumatore".