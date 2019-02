Huawei, svelato lo smartphone pieghevole

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - L'evento di presentazione si terrà domani al Mobile World Congress di Barcellona, ma un cartellone pubblicitario sembra aver già svelato il nuovo smartphone di Huawei. Si chiama Mate X, e secondo quanto recita la pubblicità è "il telefono pieghevole 5G più veloce al mondo". L'immagine dell'inserzione, con tanto di operai al lavoro per sistemarla, arriva dalla Cina e si è diffusa via social.

Il Mate X, di cui ancora non si conoscono i dettagli, si inserisce nel nuovissimo segmento degli dispositivi pieghevoli, che si chiudono a libro passando dalle dimensioni di un tablet a quelle di un telefono. Si tratta di una rivoluzione per gli smartphone, che finora hanno sempre avuto la forma di una "lavagnetta" rettangolare.

Al Mobile World Congress sono attesi i pieghevoli anche di altre aziende, tra cui Xiaomi, mentre Samsung ha già svelato in settimana il suo Galaxy Fold in un evento a San Francisco.(ANSA).