Regione: Lavevaz, no preclusioni a giunta Autonomisti-Lega

"Un governo a 22, autonomisti e Lega, è possibile? Non abbiamo preclusioni in questo momento. Sono questioni che spetteranno poi ai movimenti nel momento in cui ci sarà un'analisi compiuta". Così Erik Lavevaz al termine del primo giro di 'consultazioni' per superare la crisi in Regione.

Lavevaz non vede la sua presidenza d'ostacolo alla formazione di una eventuale nuova maggioranza regionale: "Non credo che sia questo il problema, è un problema di rappresentanza politica all'interno del Consiglio regionale". "Ci sono forze - ha aggiunto - che sono apparse sulla scena del Consiglio regionale quindi era giusto in questo momento di rimettere al centro la politica. Il motivo per cui siamo qui è che i due/tre movimenti che rappresentano l'area autonomista hanno preso in carico questa analisi e questo abbiamo cercato di fare in questo incontro".

Riguardo ai tempi "domani tiriamo un po' le fila e nei prossimi giorni, inizio settimana prossima, cercheremo di chiudere un po' la questione". "L'obiettvo - ha aggiunto Lavevaz - è quello di trovare un modo per andare oltre i numeri e avere una stabilità e una governabilità. E' una questione di rimettere al centro la politica, i movimenti e avere una conformazione della maggioranza che consenta la governabilità. E' stato un confronto positivo con tutti, è un punto che è stato fatto su una situazione complicata per tutti. Un 'governissimo'? E' brutto, io credo che si debba cercare un governo che abbia un supporto un po' più ampio dal punto di vista delle forze politiche".