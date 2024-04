Energia, scontro in aula tra Testolin e Pcp su tariffe Cva

"Scontro" in aula tra il presidente della Regione, Renzo Testolin, e Progetto civico progressista su una mozione che riguardava la tariffazione di Cva. L'iniziativa è stata respinta con 19 voti di astensione e 16 favore. La mozione chiedeva al Consiglio Valle di "ribadire la necessità che la società Cva, nei limiti delle sue possibilità di azione, applichi tariffe vantaggiose per le famiglie e le imprese valdostane" e "voleva impegnare il Presidente della Commissione competente a riunire entro la prossima settimana la Commissione per un esame puntuale delle modificazioni tariffarie annunciate da Cva Energie nella conferenza stampa del 16 aprile scorso".

"Il comportamento di Cva è stato notevolmente scorretto - ha detto Pcp - perché ha convocato una conferenza stampa per annunciare le sue decisioni il giorno prima della riunione del Consiglio mettendolo di fronte al fatto compiuto e dimostrando di non avere nessun rispetto per l'Assemblea regionale". La replica di Testolin: "I prezzi offerti da Cva sono per molti versi migliori rispetto ad altre realtà: Cva ha fatto un percorso serio e corretto delle tempistiche decisionali, offrendo delle nuove opportunità alla clientela valdostana a testimonianza della sua attenzione al territorio".



