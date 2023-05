Piano salute, minoranza chiede un Consiglio straordinario

Una riunione straordinaria del Consiglio Valle sul Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025: è quanto chiedono le forze di minoranza nell'Assemblea valdostana (Lega Vda, Progetto Civico Progressista, Forza Italia e Misto). Per illustrare i dettagli della richiesta l'opposizione ha convocato uan conferenza stampa per oggi pomeriggio a palazzo regionale.