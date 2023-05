Servizi per la prima infanzia, approvato il piano annuale

(ANSA) - AOSTA, 29 MAG - La Giunta regionale ha approvato il Piano di azione annuale dei servizi a favore della prima infanzia e i relativi finanziamenti destinati agli enti locali.

Lo ha comunicato l'assessorato alle politiche sociali. "La Regione e gli enti locali stanno operando insieme per accrescere sempre più l'offerta dei servizi per l'infanzia - sottolinea l'assessore Carlo Marzi - con l'intento è di garantire risorse sempre più adeguate per supportare nuovi servizi sul territorio, che oggi vede un trasferimento complessivo agli enti locali di oltre 7 milioni di euro. La nostra regione garantisce servizi a circa il 37,69% dei bambini nella fascia di età compresa tra 0 e 2 anni: si tratta di una percentuale tra le più alte in Italia e che si colloca al di sopra dell'obiettivo del 33% fissato dal Consiglio europeo per i servizi educativi rivolti ai bambini al di sotto dei tre anni".

Viene rideterminato, con decorrenza 2023, il costo unitario ottimale mensile di riferimento per gli enti pubblici titolari dei servizi socio-educativi, cui la Regione contribuisce assieme ai comuni e alle famiglie, fino ai seguenti massimali: 1.000 euro mensili per i posti di asilo nido occupati e 500 euro mensili per i posti di spazio gioco occupati. I servizi garantiti sono quelli di asilo nido, di spazio gioco e di tata familiare (ANSA).