Parco Gran Paradiso, entrano in servizio 9 nuovi guardaparco

Entreranno in servizio il primo giugno i nove guardaparco che hanno superato le selezioni del concorso pubblico bandito dall'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. Tre saranno dislocati in Valsavarenche, quattro in Valle Orco, uno in Valle di Cogne e uno in Valle Soana. Il corpo di sorveglianza della riserva arriva così a 50 unità, rispetto alle 60 previste dalla dotazione organica.

"I guardaparco assunti - si legge in una nota del Parco - vanno a tamponare una situazione critica che ha visto negli ultimi anni la riduzione di un terzo dei componenti del corpo di sorveglianza. Tale situazione si è venuta a creare nel corso degli anni per la mancata esclusione dei guardaparco dalle riduzioni di personale e dal turn-over, come previsto invece per il comparto sicurezza, nonostante l'acquisita qualifica di agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza e l'equiparazione ai Carabinieri Forestali".