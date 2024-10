Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,84%)

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in ribasso, seguendo la correzione del mercato azionario Usa in calo per il terzo giorno di fila, mentre si avvicina la data delle elezioni in Giappone dove prevale l'incertezza sulla tenuta della maggioranza per il partito Liberal-democratico alla guida del governo.

In apertura il Nikkei cede lo 0,84% a quota 37,785.99, con una perdita di 318 punti. Sul fronte valutario va avanti l'indebolimento dello yen, sul dollaro a 152,60 e sull'euro a 164,60.



