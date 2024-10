Ritorna lo scorbuto, tra aumento costo della vita e dieta povera

Lo scorbuto, causato dalla carenza di vitamina C, potrebbe riemergere a causa della crisi e dell'aumento del costo della vita, ma anche per la diffusione della chirurgia per la perdita di peso (bariatrica): è il rischio che emerge sulla rivista BMJ Case Reports a fronte del caso clinico trattato da Andrew Dermawan, del Gairdner Hospital, Nedlands, Western Australia.

Il medico ha preso in carico un uomo di mezza età con questa condizione determinata da un'assunzione quotidiana di meno di 10 mg di vitamina C. Il paziente presentava piccoli punti rosso-marroni dolorosi, simili a un'eruzione cutanea, sangue nelle urine e anemia. Lo sfogo sulla pelle ha continuato a diffondersi durante la degenza in ospedale; è emerso che l'uomo era in ristrettezze economiche e trascurava la dieta, mangiando pochi frutti e verdure. Ha riferito di saltare i pasti e di aver smesso di assumere gli integratori prescritti dopo un intervento di perdita di peso, perché non poteva permetterseli.

Gli esami del sangue per valutare il suo stato nutrizionale generale hanno indicato livelli non rilevabili di vitamina C e livelli molto bassi di altri nutrienti essenziali. I medici hanno diagnosticato lo scorbuto e trattato con vitamina C giornaliera (1000 mg), vitamina D3, acido folico e multivitaminici, dopo di che la sua dolorosa eruzione cutanea e altri sintomi sono scomparsi.

"Lo scorbuto è visto come una malattia del passato, specialmente nei paesi sviluppati - scrivono gli autori - L'aumento del costo della vita rende più difficile per le famiglie permettersi cibi di qualità e nutrizionalmente validi, inoltre ci sono stati numerosi casi di scorbuto legati a complicazioni derivanti da interventi di chirurgia bariatrica", aggiungono. "Il nostro paziente presentava molteplici fattori di rischio, vale a dire cattive abitudini alimentari, obesità, precedenti interventi di chirurgia bariatrica, uso di inibitori di pompa protonica e basso reddito. La sua storia di carenze di ferro, vitamina D e folato erano anche indizi della sua carenza nutrizionale di fondo", concludono.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA