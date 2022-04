Pcp, inutile mediare e non avere risultati

Una nuova legge elettorale che preveda l'elezione diretta del presidente della Regione, un riesame delle scelte in materia sanitaria e un forte impegno per la ferrovia: sono i tre punti prioritari contenuti in un documento "base per qualsiasi confronto programmatico" che Pcp ha portato nel primo giro di "consultazioni" con la delegazione degli autonomisti per superare la crisi in Regione.

"E' sotto gli occhi di tutti che questo sistema elettorale non funziona. Partiti che nemmeno erano entrati alle elezioni ora ci sono, siamo di nuovo in crisi dopo neanche due anni", ha detto Erika Guichardaz al termine della riunione.

Secondo la consigliera Pcp "è inutile mediare per poi non arrivare ad alcun obiettivo" e quindi "è meglio che ognuno si prenda le sue responsabilità".