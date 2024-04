Celine Dion e la malattia, 'nulla mi fermerà'

"Ho questa malattia e devo conviverci". Celine Dion torna a parlare della Spr, la sindrome della persona rigida, in un'intervista a Vogue France. Il male le è stato diagnosticato nel 2022 e nei mesi successivi è stata costretta a premere il tasto pausa sui suoi impegni musicali.

"All'inizio mi chiedevo, perché a me? Perché è successo? Che cosa ho fatto? È colpa mia?", dice. "La vita non ti dà risposte - continua - devi imparare a viverla. Per qualche motivo ho questa malattia, per come la vedo ho due scelte, mi alleno come un'atleta e lavoro duramente oppure smetto ed è finita". Spiega che ha scelto di lavorare con il suo corpo e con la sua mente con un team medico. "Il mio obiettivo - sostiene - è di riuscire a vedere di nuovo la torre Eiffel. Ho questa forza dentro di me.

Niente mi fermerà".

Celine Dion, 56 anni, è consapevole che al momento non c'è cura per la Spr, spera che se ne trovi una e nel frattempo ha imparato a conviverci. In merito ad un suo eventuale ritorno sulle scene, la cantante sottolinea che non lo sa, sarà il suo fisico a dirglielo.



