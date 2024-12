Francesca Cavallo torna con 12 fiabe per i maschi del futuro

FRANCESCA CAVALLO, STORIE SPAZIALI PER I MASCHI DEL FUTURO (UNDERCATS, PP. 182, EURO 22)

"Non sappiamo cosa provi il principe azzurro quando si sposa, né sappiamo come si senta il padre di Biancaneve quando viene costretto a separarsi dalla sua unica figlia dopo essere rimasto vedovo". È anche da questa realizzazione che Francesca Cavallo, la nota autrice delle 'Storie della buonanotte per bambine ribelli', ha deciso di scrivere una raccolta di fiabe dedicate, stavolta, ai bambini. Sono le 'Storie spaziali per i maschi del futuro', dodici racconti pubblicati con il suo marchio editoriale, Undercats, attraverso la piattaforma di self-publishing di Amazon. Sito su cui il giorno del debutto - lo scorso 3 ottobre - il volume è volato in prima posizione nella classifica della letteratura per bambini.



Ciascuna fiaba si concentra su una questione centrale nella formazione dell'identità maschile. Pirati, arciduchi e studenti di diversi pianeti - tutti illustrati da Luis San Vincente - si confrontano con l'importanza del consenso e la gestione del rifiuto, le aspettative familiari e l'uso immotivato della forza, tra i vari temi. Con delicatezza e semplicità, Cavallo riesce a creare una contro-narrazione che supera la problematicità delle più comuni rappresentazioni della mascolinità. Come quelle - per fare un esempio - di "supereroi e James Bond", scrive lei stessa nella prefazione al libro. Ma anche di fiabe classiche: da La Bella e la Bestia al Gobbo di Notre Dame, in cui "i maschi che mostrano le emozioni vengono allontanati dalla comunità, che li disprezza a tal punto da costringerli al totale isolamento", prosegue ancora la scrittrice.



"Se stiamo insegnando ai bambini maschi che è impossibile che il mondo li accetti per intero… come possiamo sorprenderci della mancanza di integrità che è così caratteristica di alcune incarnazioni particolarmente problematiche della mascolinità?" Cavallo si pone questa domanda e, dopo lo studio dei temi più complessi legati alla costruzione dell'identità dell'uomo, cerca di fornire una risposta per le famiglie e i giovani interessati a un'alternativa. Non tanto per soppiantare la cultura creata da secoli di narrativa, quanto piuttosto per fornire una proposta contemporanea. Così, tra pianeti lontani e vicini, in uno spazio poi non così sconfinato, i protagonisti delle vicende inventate da Cavallo diventano convincenti guide per i bambini di oggi. Nei loro mondi trovare assurde le associazioni uomo-forte e donna-ubbidiente è la cosa più banale.

'Storie spaziali per i maschi del futuro' è disponibile in Italia su Amazon, mentre sono già stati venduti i diritti di pubblicazione per spagnolo, tedesco, catalano, polacco, danese, portoghese e croato.



