Il leader ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che lunedì sarà in Arabia Saudita.

Zelensky ha spiegato che il suo viaggio è per incontrare il principe ereditario Mohammed bin Salman. "Dopo di ciò, la mia squadra rimarrà in Arabia Saudita per lavorare con i nostri partner americani. L'Ucraina è più interessata alla pace", ha detto in un post su X.



