Il cacao è più antico del previsto, ha 7,5 milioni di anni

Il cacao è molto più antico di quanto si credesse: la pianta che oggi è tra le più utilizzate per ottenere il cioccolato ha circa 7,5 milioni di anni. Lo indicano le analisi genetiche dell'albero Theobroma cacao pubblicate sulla rivista Plos One.



La ricerca, coordinata da Daniel Tineo, dell'Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, in Perù, ha analizzato il Dna degli organelli delle cellule vegetali addetti alla fotosintesi, i cloroplasti e, con un lungo lavoro di sequenziamento e di confronto di sequenze genetiche, è giunto alla conclusione che il genoma della pianta Theobroma cacao sì è diversificato fra il Pliocene e il Miocene, acquisendo le caratteristiche che lo contraddistinguono ancora oggi.



Nonostante la sua grande importanza e il valore economico, finora la pianta Theobroma cacao era stata analizzata molto poco dal punto di vista genetico. Questa lacuna è stata colmata adesso, grazie alla tecnologia che ha permesso di mettere a confronto grandi sequenze di Dna in tempi rapidi, scoprendo importanti somiglianze ed elementi comuni.

Per avere una datazione più precisa, dicono i ricercatori, saranno comunque necessarie ulteriori analisi.

