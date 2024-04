Frana a Donnas, rimodulato il servizio di trasporto pubblico

A causa della frana caduta la notte scorsa sulla strada statale 26 all'altezza del Comune di Donnas, "i servizi di trasporto pubblico locale sono stati rimodulati per garantire il migliore servizio possibile agli utenti, con particolare riguardo ai servizi scolastici". Lo fa sapere l'assessore regionale ai Trasporti.

Il collegamento Pont-Saint-Martin/Aosta, nel tratto Pont-Saint-Martin/Verrès, in entrambe le direzioni, si terrà in autostrada e servirà a seguire anche il Comune di Arnad. Tra le ore 6 e le ore 7,30, sono confermate le fermate nel comune di Donnas e sono garantiti i servizi per i Comuni di Bard-Hône-Pontboset-Champorcher, con partenza dal Comune di Hône.

La 'circolare' Montjovet/Hône - Hône/Carema sarà operativa ai fini dei collegamenti tra i territori, con capolinea a Donnas e Hône.

"Anche per quanto riguarda il servizio di bus sostitutivo del treno, sono stati rimodulati i percorsi, con sospensione fermate Donnas e Hône per la giornata di domani. Info aggiornate sul prosieguo del servizio verranno fornite da Trenitalia", conclude l'assessorato.



