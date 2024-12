Movimenti al rialzo per i carburanti

Al terzo aumento consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi si riaffacciano i rialzi.

Ancora in lieve calo invece le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,754 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,759, pompe bianche 1,746), gasolio self service a 1,654 euro/litro (-1, compagnie 1,659, pompe bianche 1,644). Benzina servito a 1,897 euro/litro (-1, compagnie 1,939, pompe bianche 1,816), gasolio servito a 1,797 euro/litro (-1, compagnie 1,840, pompe bianche 1,714). Gpl servito a 0,735 euro/litro (invariato, compagnie 0,743, pompe bianche 0,725), metano servito a 1,427 euro/kg (+1, compagnie 1,429, pompe bianche 1,426), Gnl 1,381 euro/kg (+2, compagnie 1,396 euro/kg, pompe bianche 1,370 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,856 euro/litro (servito 2,121), gasolio self service 1,767 euro/litro (servito 2,039), Gpl 0,868 euro/litro, metano 1,502 euro/kg, Gnl 1,496 euro/kg.

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 514 euro per mille litri (+4 valore arrotondato), diesel a 551 euro per mille litri (+10 valore arrotondato).

Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1242,18 euro per mille litri, diesel a 1168,70 euro per mille litri.



