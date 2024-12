Borsa: Europa in cauto rialzo in attesa della Bce

Partenza in rialzo in Europa in attesa delle decisioni finali della Banca Centrale Europea e della Banca Nazionale Svizzera. Parigi ha aperto in rialzo dello 0,42%, Milano dello 0,32%, Francoforte dello 0,2% e Londra dello 0,15 per cento. Gli analisti prevedono che la Bce diminuisca il tasso di deposito di un quarto di punto, allentando così i vincoli sull'economia della regione mentre l'inflazione si avvicina al 2%. La banca centrale europea rilascerà inoltre nuove proiezioni trimestrali, che probabilmente segnaleranno un indebolimento dei prezzi e del prodotto interno lordo nel 2025.





