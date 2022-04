Regione: Pd chiude a ingresso Lega in maggioranza

Il Partito Democratico chiude all'ipotesi di un "Governissimo" in Valle d'Aosta con l'ingresso della Lega in maggioranza. Lo ha detto il segretario del Pd, Luca Tonino, durante il primo incontro delle consultazioni con la delegazione degli autonomisti per superare la crisi politica.

"Una maggioranza, seppur risicata, c'è. Non c'è una crisi di governo e senza crisi si può immaginare di lavorare ad un allargamento della maggioranza, su cui tutti siano d'accordo, ma no ad un governo di larghe intese. Manca un'emergenza per giustificarlo". "Per noi - ha concluso - la pèrioprità è la coesione del gruppo".