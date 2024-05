Accompagnatori di media montagna, approvate le disposizioni attuative

La giunta regionale ha approvato le disposizioni attuative per il trasferimento delle guide escursionistiche naturalistiche nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna e quelle relative alla formazione delle guide stesse per l'esercizio dell'attività su terreni innevati.

La delibera segue l'introduzione della figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, avvenuta l'estate scorsa con l'approvazione di un disegno di legge da parte del Consiglio Valle. La gestione della nuova figura è in capo all'Unione valdostana guide di alta montagna (Uvgam), attraverso un elenco speciale da affiancare all'albo professionale delle guide alpine. L'abilitazione all'esercizio si consegue con il superamento di test tecnico-attitudinali, la frequenza di corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami organizzati dall'Uvgam.



