Polizia di Ny allerta i capi delle assicurazioni private

La polizia di New York ha allertato gli executive del settore delle mutue private a stare in guardia dopo la scoperta di una "lista di bersagli" circolata online dopo l'assassinio di Brian Thomson, il Ceo di United Healthcare.

L'avvertimento e' contenuto in un "bullettin" che riporta alcuni commenti sul web sui nomi e gli stipendi di altri vip dell'industria delle assicurazioni sanitarie e sui manifestini "wanted" affissi in vari luoghi di Manhattan dopo l'assassinio.





