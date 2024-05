Imposta di soggiorno, no a semplificazioni per locatori di alloggi

Il Consiglio Valle ha respinto - 18 voti di astensione e 16 a favore una mozione di Progetto civico progressista che chiedeva al Governo di cercare delle soluzioni per semplificare la procedura relativa all'imposta di soggiorno da parte dei locatori degli alloggi ad uso turistico, prevedendo una funzionalità aggiuntiva all'interno della piattaforma online "locazioni turistiche". Inoltre di "adeguare le disposizioni regionali, alla luce delle modifiche della disciplina nazionale, in maniera da semplificare gli adempimenti tributari a carico dei proprietari di alloggi a uso turistico che scelgono di avvalersi di soggetti intermediari o gestori di portali telematici".

"I proprietari degli alloggi lamentano la difficoltà - ha detto Pcp - a calcolare la nuova imposta di soggiorno, a introitarla e a adempiere a tutte le procedure successive. Sarebbe importante semplificare la vita a chi non fa questo di mestiere, ma che di fatto aiuta ad ampliare l'offerta turistica in Valle d'Aosta, intervenendo sulla piattaforma regionale al più presto e dando anche la possibilità di estendere l'accesso a professionisti o famigliari che possano intervenire per conto degli host".

Per l'Assessore al turismo, Giulio Grosjacques, "il principio della semplificazione deve coniugarsi con la certezza del diritto e l'efficacia dell'Amministrazione: in questa fase di avvio, l'Assessorato ha preferito la soluzione individuata, in quanto l'universo degli affitti brevi è molto eterogeneo, con operatori che si appoggiano su piattaforme diverse. L'imposta deve essere gestita in modo rigoroso: non si tratta di una cedolare secca uguale per tutti, ma di un'imposta che varia in base alla tipologia e al comune di appartenenza. Quindi, l'Assessorato, a tutela dei comuni e dei locatori, non ha ritenuto che ci fossero le condizioni per la gestione della tassa da parte delle diverse piattaforme".



