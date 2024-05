Approvati rendiconto 2023 e assestamento 2024

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità il rendiconto della gestione 2023 e l'assestamento del bilancio di previsione 2024 dell'Assemblea valdostana. Il totale delle entrate 2023, al netto delle partite di giro e dell'avanzo 2022, ammonta a 8 milioni 667.000 euro.

L'assegnazione a carico del bilancio regionale in favore del Consiglio ammonta a 8,5 milioni di euro, di cui 8 milioni 45.000 sono stati destinati alla copertura delle spese correnti mentre 455.000 alle spese in conto capitale. Il totale delle spese 2023, al netto delle partite di giro e dell'avanzo proveniente dal 2022, ammonta a 7 milioni 650.000 euro.

Al termine del 2023 si rileva un avanzo di amministrazione che ammonta a 1 milione 487.000 euro: parte dell'avanzo, pari a 887.000 euro, è stato vincolato alla restituzione alla Regione, mentre il restante è stato accantonato in previsione delle erogazioni future delle indennità di fine mandato a favore dei Consiglieri regionali uscenti.



