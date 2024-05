Vallée d'Aoste Structure, approvato un disegno di legge

Il Consiglio Valle ha approvato, con 25 voti a favore e otto astensioni, un disegno di legge che contiene disposizioni in materia di patrimonio immobiliare conferito dalla Regione a Vallée d'Aoste Structure srl. Il testo si compone di undici articoli volti ad ottimizzare sia la disciplina per la valorizzazione e la gestione del patrimonio immobiliare sia la governance della società VdA Structure.

"Occorre garantire che Vda Structure abbia a disposizione un patrimonio immobiliare rifunzionalizzato e idoneo a essere valorizzato - ha detto Antonino Malacrinò (Fp-Pd) - al fine non soltanto di adempiere alle previsioni dello statuto societario, ma anche di agire nel rispetto della normativa statale in materia di società a partecipazione pubblica. Il disegno di legge prevede un'attività di ricognizione degli immobili che necessitano di interventi di riqualificazione e adeguamento per poter essere fruibili, in base alla quale sarà delineato l'intervento finanziario complessivo in capo alla Regione".

Relativamente alla governance "la finalità del provvedimento è, in particolare, quella di far sì che la società operi sul mercato in regime di piena autonomia, sia da un punto di vista finanziario, sia da un punto di vista gestionale: il disegno di legge mira, pertanto, a razionalizzare gli indirizzi e gli adempimenti imposti dalla Regione, uniformando il sistema di reportistica, verifica e monitoraggio al dettato normativo della legge regionale n. 20/2016 in materia di trasparenza e contenimento dei costi nella gestione delle società partecipate dalla Regione".

"La norma fissa una serie di punti chiave - ha aggiunto l'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy - tra cui la semplificazione degli adempimenti e delle procedure che darà alla governance della società una maggiore capacità d'intervento, consentendole di operare in pieno mercato e, con un'azione sinergica con la Regione, potrà attrarre anche gli interessi di aziende interessate a insediarsi in Valle d'Aosta.

La redazione del piano generale per la rifunzionalizzazione complessiva del patrimonio conferito da realizzare entro la fine del 2024 consentirà inoltre di effettuare le prime valutazioni utili alla realizzazione della pianificazione definitiva degli interventi e delle relative risorse finanziarie nel bilancio del prossimo triennio. Questo disegno di legge permetterà dunque di fissare un orizzonte finanziario entro cui intervenire sul patrimonio immobiliare, rendere più autonoma la Società nel perseguire gli indirizzi della Regione e di semplificare il processo insediativo".



