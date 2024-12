"Ho avuto la sensazione che il primo ministro sia pronto a fare un accordo". Lo ha detto in conferenza stampa il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan dopo aver incontrato Benyamin Netanyahu per affrontare la questione di un'intesa con Hamas per un cessate il fuoco a Gaza con il rilascio degli ostaggi.



