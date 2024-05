Mense scolastiche, ad Aosta il costo più basso del Nord Italia

Una famiglia aostana spende in media 80 euro al mese per la mensa di un figlio iscritto alla scuola dell'infanzia o primaria, rispetto agli 85 in media delle altre regioni. Il costo di un pasto ad Aosta è di 4 euro, cifra inferiore rispetto al resto del Nord Italia. I dati emergono dalla settima indagine di Cittadinanzattiva sulle mense scolastiche. La regione più costosa è la Basilicata (109 euro mensili) mentre la più economica è la Sardegna (61 nell'infanzia e 65 per la primaria).

"L'incremento a livello nazionale - fa sapere Cittadinanzattiva - rispetto alla precedente indagine, riferita al 2022/23, è stato di oltre il 3%, ma le variazioni sono molto differenti fra i territori: in Calabria si registra un aumento di oltre il 26%, mentre in Umbria la riduzione più evidente di circa il 9%. In Valle D'Aosta la tariffa è rimasta invariata".

Riguardo agli edifici scolastici dotati di mensa scolastica, la Valle d'Aosta primeggia in Italia con una quota del 72% (104) sul totale, seguita da Piemonte, Toscana e Liguria dove sono presenti in sei scuole su 10. A livello nazionale, riporta Cittadinanzattiva, "secondo dati recenti del ministero dell'Istruzione, dei 40.160 edifici scolastici statali presenti sul territorio, 13.533, il 33,6%, cioè uno su tre, sarebbero dotati di mensa scolastica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA