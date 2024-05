Corsi formazione, nel 2023 112 persone hanno trovato lavoro

Nel 2023 sono stati avviati in Valle d'Aosta 37 corsi rivolti a disoccupati, di cui 15 aventi ad oggetto formazione professionalizzante e 22 dedicati alla formazione di competenze di base e trasversali (nello specifico, competenze digitali e linguistiche). Nell'ambito dei 37 corsi, gli utenti in aula sono stati 422; di questi, 54 hanno frequentato più di un corso. Nell'ambito dei soli corsi professionalizzanti, i diversi utenti coinvolti sono stati 154, dei quali circa il 70% ha portato a termine il percorso. Le persone che hanno trovato una occupazione al termine del percorso sono state 112 (pari al 72% degli utenti coinvolti) e quasi il 60% in un settore coerente con l'oggetto del corso.

Inoltre, nel 2023 sono stati avviati ulteriori 11 corsi non esclusivamente rivolti a persone in stato di disoccupazione, che hanno coinvolto ulteriori 114 partecipanti. I dati sono stati riferiti dall'assessore alla formazione, Luigi Bertschy, rispondendo ad un'interrogazione sui corsi di formazione lavorativa presentata da Forza Italia.

"I risultati sono positivi - ha detto Bertschy - e il lavoro che si sta conducendo, in collaborazione con gli enti di formazione e tutti gli attori del sistema, permette di migliorare e adeguare la risposta alle richieste che provengono dal mondo del lavoro". Secondo Forza Italia "occorre fare anche una riflessione per potenziare l'aspetto professionalizzante visto che c'è una continua richiesta di professioni che non sono presenti sul territorio valdostano". Inoltre "per crescere bisognare formare delle persone che poi possano avere delle occupazioni corrispondenti alle loro aspettative dando loro le opportune gratificazioni economiche per favorire il loro percorso di vita".



