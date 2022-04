Regione, Union valdotaine apre a 'Governissimo'

"La politica è confronto e compromesso. Dobbiamo mettere da parte una serie di steccati e di veti, senza rinunciare a visioni politiche ma cercando la condivisione per superare questa situazione così critica guardando anche all'esperienza nazionale avviata dal Governo Draghi". Lo ha detto in aula il capogruppo dell'Union valdotaine, Aurelio Marguerettaz, in merito alla crisi in Regione e aprendo di fatto all'ipotesi di 'Governissimo'. "Già tra oggi e domani - ha aggiunto - potremo dare avvio al confronto franco tra gruppi consiliari e movimenti, in modo da risolvere quanto prima questa situazione".