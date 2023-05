Qualità dei trasporti per universitari, prosegue sondaggio

Un questionario rivolto agli studenti valdostani che frequentano le facoltà universitarie di Torino e Milano al fine di monitorare l'adeguatezza del servizio di trasporto offerto. A promuoverlo è l'assessorato regionale ai trasporti.

"Ad oggi - si legge in una nota - sono quasi 400 i ragazzi, di cui quasi il 90% sulla sede di Torino, che hanno compilato il form fornendo utili informazioni e suggerimenti per adeguare il servizio ai loro bisogni".

Il questionario continuerà ad essere attivo accedendo alla home page del sito istituzionale della Regione per tutto il mese di giugno (link https://newsondaggi.regione.vda.it/index.php/381326?lang=it).

"Il coinvolgimento dei giovani che beneficiano dei servizi per spostarsi per motivi di studio, in questa delicata fase di trasformazione dell'offerta della mobilità pubblica - commenta l'assessore Luigi Bertschy - è di fondamentale importanza per la programmazione dei servizi nel breve come nel medio periodo".