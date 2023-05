Valle d'Aosta in testa in Ue per numero di auto per abitante

(ANSA) - BRUXELLES, 30 MAG - La Valle d'Aosta è in testa tra i territori dell'Ue per il numero di autovetture per abitante, con ben 1.787 veicoli ogni mille persone.

E' quanto emerge da Eurostat.

Nel 2021, segnala l'ufficio statistico europeo, il numero medio di autovetture per abitante è aumentato da 0,53 a 0,57 nell'Unione. Il dato italiano è sfalsato di un anno e relativo al 2020: vede comunque un aumento dell'1% circa a livello nazionale a 0,67 auto per abitante.

In testa, come detto, si piazza la Valle d'Aosta (1,78 per abitante), seguita dalle provincie di Trento (1,28) e Bolzano (0,87). Valori minimi in Liguria (0,55) e Puglia (0,61).

I tassi di registrazione di veicoli nell'Ue sono più alti nei Paesi occidentali, rispetto a quelli centrali e orientali, con una situazione variegata a livello locale e influenzata, segnala Eurostat, anche da norme fiscali favorevoli, come in Valle d'Aosta.

Nell'arco dei 20 anni, nota poi l'ufficio statistico dell'Ue, la crescita maggiore è stata in Romania (+5,4%), seguita dalla Polonia (+4,5%). Livelli più contenuti e sotto l'1% a Malta e Paesi Bassi (entrambi +0,9%), Spagna (+0,8%), Francia e Italia (entrambi +0,7%), Belgio e Austria (entrambi +0,5%), Germania e Lussemburgo ( entrambi +0,4%) e Svezia (+0,3%). In generale, tra il 2001 e il 2021 i paesi baltici, dell'Europa centrale e orientale dell'Ue hanno registrato una crescita maggiore rispetto ai paesi dell'Ue occidentale. (ANSA).