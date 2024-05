Torna Note dal Cammino Balteo, due appuntamenti a giugno

Il progetto 'Note dal Cammino Balteo' riparte per una terza edizione con due appuntamenti in programma sabato 1° e sabato 8 giugno.

L'iniziativa, organizzata dal Consiglio Valle e dall'Office régional du tourisme in collaborazione con i comuni di Saint-Denis e Morgex, è nata per valorizzare il Cammino Balteo, l'itinerario escursionistico che percorre a bassa e media quota la Valle d'Aosta, con un programma di trekking con guide escursionistiche, visite guidate a borghi, chiese e castelli eccezionalmente aperti, degustazioni di prodotti locali e concerti. Il progetto si avvale della consulenza di Lingotto Musica, del Conservatoire de la Vallée d'Aoste e di Chiese Aperte.

Sabato 1° giugno si va alla scoperta della tappa 8 del Cammino Balteo, tra Torgnon e Saint-Denis, attraverso il Colle Saint Pantaléon: un percorso che permette di godere di una vista spettacolare sul Cervino e che consente di visitare la cappella di Saint-Evence, l'impianto eolico di Saint-Denis e la chiesa di Saint-Denis che, alle ore 16, ospita il concerto dell'Ensemble di fisarmoniche di Ezio Ghibaudo, con musiche di Bach, Scarlatti, Rameau, Olczak, Bentzon, Fancelli, Piazzolla. La tappa si conclude con una visita guidata e una piccola degustazione al Castello di Cly. La proposta, al costo di 20 euro a persona, oltre alle visite comprende anche l'accompagnamento lungo il percorso con una guida escursionistica e naturalistica e il servizio di transfer dal parcheggio a Saint-Denis al luogo di partenza della tappa a Torgnon. La prenotazione è obbligatoria: Ufficio del turismo di Saint-Vincent (0166.512239 - saintvincent@turismo.vda.it) Sabato 8 giugno, ci si sposta in alta Valle per scoprire la tappa 14 camminando lungo un itinerario di 15 km nel territorio di La Salle e Morgex, al cospetto del Monte Bianco: il percorso prevede le visite al borgo di Derby e alla Tour de l'Archet di Morgex, una delle più antiche torri della Valle d'Aosta, con una degustazione finale tra i vigneti del Blanc de Morgex e La Salle. Alle ore 18, nell'auditorium di Morgex si tiene il concerto dell'Ensemble Running Flutes, con musiche di Bach, Vivaldi, Mozart, Brahms, Piazzolla, Gershwin, Strauss. La proposta, al prezzo di 20 euro a persona, comprende oltre alle visite guidate l'accompagnamento lungo il percorso con una guida escursionistica e naturalistica e il servizio di transfer dal parcheggio vicino all'auditorium di Morgex a Derby, luogo di partenza della tappa. Prenotazione obbligatoria: Ufficio del turismo di Courmayeur (0165.842060 - montebianco@turismo.vda.it).

I concerti sono aperti anche a chi non partecipa al programma della giornata e non richiedono prenotazioni. 'Note dal Cammino Balteo' tornerà quindi a settembre per altri due sabati alla scoperta di nuove tappe. Maggiori informazioni sul sito: balteus.lovevda.it



