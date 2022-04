Lega, disponibili a creare governo stabile

"E' stato un incontro interessante, c'è la volontà di dialogare seriamente per arrivare a creare un governo stabile che arrivi a fine legislatura e dia delle risposte ai valdostani. Noi siamo disponibili. Adesso bisogna vedere se il dialogo proseguirà per andare concretamente sui temi. I programmi elettorali non hanno differenze sostanziali, c'è identità di vedute". Lo ha detto Nicoletta Spelgatti, leader della Lega Valle d'Aosta, al termine del primo giro di "consultazioni" con la delegazione degli autonomisti per superare la crisi in Regione. "Su un'ipotesi di allargamento al Pd concretamente ci troveremmo ad avere problemi su tanti temi e questo non creerebbe condizioni di governabilità per dare risposte forti, quindi abbiamo detto che non è accettabile" aggiunge Spelgatti. "Il problema - conclude - è che concretamente, se si vuole creare un governo che dia delle risposte forti e senza tanti intoppi, le posizioni che abbiamo su tanti temi sono talmente differenti che potrebbero esserci dei problemi".