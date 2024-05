Assemblea valdostana si riunisce in sessione europea

Il Consiglio Valle è convocato mercoledì 22 e giovedì 23 maggio, a partire dalle 9, per discutere un ordine del giorno composto di 52 oggetti: in apertura dei lavori il Consiglio si riunirà in sessione europea e internazionale per prendere atto della relazione sulle attività svolte dalla Regione nel 2023 per l'attuazione delle politiche promosse dall'Unione europea e in materia di rapporti internazionali.

L'Assemblea proseguirà poi i propri lavori in sessione ordinaria. Per quanto riguarda l'attività ispettiva sono iscritte 16 interrogazioni: una del gruppo Forza Italia (semplificazione delle modalità di accesso alla rete internet attraverso il collegamento wi-fi dei pazienti dell'ospedale Parini), quattro del gruppo Lega Vda (notizie sul ferimento con arma da fuoco del cane di una escursionista; stima al rialzo del valore dell'appalto dei lavori di riqualificazione energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Cogne di Aosta; monitoraggio delle emissioni acustiche delle strutture in uso a Cva spa nel comune di Châtillon; attivazione dei Centri operativi regionali di monitoraggio dei tumori professionali), cinque del gruppo Progetto civico progressista (informazioni sulla procedura di nomina del Consiglio di amministrazione di Cva Eos srl; progetti finanziati dal Fondo asilo, migrazione e integrazione 2021-2027; risultanze della prima parte dello studio dell'Università della Valle d'Aosta sulle ricadute della chiusura del tunnel del Monte Bianco; monitoraggi degli impatti delle nuove misure di inclusione sociale; mutuabilità della cannabis terapeutica), e sei del gruppo Rassemblement Valdôtain (notizie sulla decisione di non effettuare ulteriori scavi di carattere archeologico nell'area del nuovo ospedale; coinvolgimento della Regione nel progetto "Courmayeur Climate Hub"; interventi attuati e finanziati nell'ambito dell'azione "Rilancio della filiera del bosco"; progetti finanziati per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua potabile; discrepanze tra il quadro normativo regionale e quello nazionale in merito all'utilizzo della cannabis terapeutica; funzionamento del Fascicolo sanitario elettronico).

Inoltre saranno trattate 25 interpellanze e cinque mozioni.

