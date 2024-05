Tentata violenza sessuale, condannato a 13 mesi

Il tribunale di Aosta, presieduto da Giuseppe Colazingari, ha condannato a 13 mesi di reclusione Sergiu M., di 45 anni, residente a La Salle, accusato di tentata violenza sessuale. Il collegio ha subordinato la sospensione della pena al pagamento, entro tre mesi, di un risarcimento alla parte civile (una donna di 42 anni) di cinque mila euro.

Inoltre, l'imputato, difeso degli avvocati Ascanio Donadio e dalla collega Corinne Margueret, è stato condannato anche al pagamento delle spese legale e all'obbligo di frequentare percorsi di recupero. I difensori hanno già preannunciato ricorso in appello. ''Il racconto fatto in aula dalla parte offesa è dettaglio e preciso, l'imputato nonostante il rifiuto netto della donna ad avere un rapporto sessuale con lui ha cercato ti trascinarla in camera da letto e lei per opporre resistenza si è aggrappata al frigorifero'', ha detto in aula il pubblico ministero Francesco Pizzato durante la requisitoria, chiedendo una condanna a un anno e dieci mesi. I fatti risalgono al 6 dicembre dello scorso anno. L'imputato era stato invitato dalla parte offesa, assistita dall'avvocata Manuela Ghillino, a casa sua. Lì l'uomo avrebbe tentato di avere un rapporto sessuale con lei contro la sua volontà. La donna ha raccontato che lui ha cercato di trascinarla dalla cucina alla camera da letto. La donna con una scusa era poi riuscita ad andare via da casa. Era andata in pronto soccorso a farsi refertare i lividi e poi si era recata dai carabinieri a sporgere denuncia. ''Tra i due - spiegano in aula i difensori dell'imputato - c'era una relazione puramente sessuale, si erano conosciuti qualche mese prima sui social''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA