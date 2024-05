Da Alfa a Luca Barbarossa e Noemi per Musicastelle 2024

Alfa, Luca Barbarossa con la Social Band, Bandabardò & Cisco, Motta, Dargen D'Amico, Noemi: sono i protagonisti dell'edizione 2024 di Musicastelle, la rassegna di concerti gratuiti che impreziosisce l'inizio e la fine dell'estate valdostana: niente sedie né grandi palchi, solo musica di qualità che si incontra con il territorio, scegliendo ogni anno spazi nuovi e panorami eccezionali.

A inaugurare la rassegna, sabato 15 giugno a Clavalité (Fénis), sarà Alfa. Sabato 22 giugno torna a Musicastelle Luca Barbarossa, che per il suo concerto a Saint-Oyen si fa accompagnare dalla Social Band, mentre sabato 29 giugno a Torgnon ci sarà il ritorno della Bandabardò assieme a Cisco, in un incontro tra due capisaldi del folk rock italiano.

La seconda parte della rassegna è in programma a settembre: sabato 7 a Challand-Saint-Anselme arriva Motta, con la sua canzone d'autore con radici nel rock, domenica 15 a Lavesé di Saint-Denis arrivano i ritmi e le parole di Dargen D'Amico, mattatore sanremese. Per la conclusione, Musicastelle sale a Ozein di Aymavilles domenica 22 e ritrova Noemi, la cantautrice romana reduce dal successo del "Concertone" del primo maggio.

Tutti i concerti di giugno sono in programma alle 15, mentre quelli di settembre sono alle 14.



