Amazon avvia in India le consegne rapide, entro 15 minuti

Nella tumultuosa crescita del commercio online indiano, Amazon India annuncia l'avvio della consegna rapida, entro 15 minuti dall'ordine, in una prima fase sperimentale, nella città di Bengaluru.

I prodotti che arriveranno alla porta di casa in meno di un quarto d'ora saranno quelli del catalogo Amazon Fresh, ovvero cibi, frutta e verdura, bevande, generi di drogheria. In questo modo il colosso globale delle vendite online cerca di contrastare la concorrenza delle piattaforme indiane come Blinkit, che, nate negli ultimi anni nelle città, riescono a consegnare in meno di dieci minuti dal click sull'ordine.

Secondo Deloitte, il mercato indiano dell'e-commerce che alla fine del 2022 è stato valutato pari a 70 miliardi di dollari è destinato a raggiungere entro la fine del decennio i 325 miliardi di dollari.



