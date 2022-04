Rollandin, sì a partecipazione a sistema che possa cambiare cose

"Noi abbiamo lavorato sul programma di volta in volta mettendo un punto su quello che non andava e oggi noi siamo dell'idea di partecipare a un sistema che possa cambiare le cose e che possa dare la possibilità di operare in tempi brevi". Così Augusto Rollandin (Pour l'autonomie) al termine del primo giro di "consultazioni" con la delegazione degli autonomisti per superare la crisi in Regione. "Del governo - ha aggiunto - se ne occupino loro chiaramente facendo partecipare tutti noi".