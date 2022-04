Rini, convergenza difficile con partiti a noi distanti

"Noi non abbiamo mai posto veti come non ne abbiamo mai accettati. E' ovvio che proprio perché vogliamo trovare la convergenza sulle tematiche ci sono movimenti e partiti politici che per loro storia e per loro natura sono talmente distanti da non poter arrivare a una sintesi su quelle tematiche. Proprio come abbiamo potuto vedere nella maggioranza che è appena terminata, con la fuoriuscita da più di un anno dell'estrema sinistra, che ne è la dimostrazione". Così Emily Rini, coordinatore regionale di Forza Italia, al termine del primo giro di "consultazioni" con la delegazione degli autonomisti per superare la crisi in Regione, ha aggiunto: "E' stato un primo incontro, assolutamente interlocutorio. Un ottimo clima, ci siamo concentrati soprattutto sui temi di affrontare poiché noi di Forza Italia siamo profondamente convinti che solo una convergenza profonda sulle tematiche importanti e sulle sfide che attendono la Valle d'Aosta possono garantire stabilità e governabilità a questa Regione".