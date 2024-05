Al Salone del Libro la Conferenza dei Parlamenti regionali

Il Salone del libro di Torino ha ospitato una riunione dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome. "E' stata l'occasione - si legge in una nota del Consiglio Valle - per i Presidenti dei Consigli di ribadire l'importanza della promozione della lettura e il sostegno agli operatori del mondo dell'editoria, attraverso l'approvazione di un ordine del giorno: il testo approvato invita, in particolare, a promuovere la fruizione delle biblioteche pubbliche per incentivare spazi di socialità, nonché a sostenere iniziative nelle scuole per la diffusione della lettura e a incoraggiare la realizzazione di prodotti editoriali digitali per potenziare la competitività dei piccoli editori".

Per il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, "essersi riuniti al Salone del libro di Torino rappresenta la testimonianza dell'impegno delle Assemblee legislative regionali per favorire e sostenere la lettura, anche attraverso il mantenimento delle biblioteche pubbliche, quale mezzo per la crescita della conoscenza, la diffusione della cultura e la promozione dello sviluppo sociale, civile ed economico della società e dei suoi cittadini".

Nel corso della riunione è stata anche affrontata la questione dell'ipotesi di cessione sul mercato di ulteriori quote azionarie di Poste Italiane che, come riferisce Bertin, "sarà oggetto di un prossimo ordine del giorno della Conferenza: se l'operazione di cessione si concretizzasse, così come prospettato, c'è il rischio di perdere il capillare servizio pubblico erogato, con grave danno per la popolazione in particolare per quella residente nei paesi marginali o di montagna".



