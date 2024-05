Vino, il 26 maggio torna l'appuntamento con Cantine aperte

Il 26 maggio torna l'appuntamento in Valle d'Aosta con Cantine aperte, manifestazione che apre le porte a enoturisti e appassionati per scoprire il mondo e la cultura del vino direttamente nei luoghi di produzione.

La manifestazione è organizzata da Movimento turismo del vino.

Saranno sette le cantine che parteciperanno all'edizione 2024 in Valle d'Aosta: la cooperativa Caves de Donnas e Chateau Vieux di Pont Saint Martin, l'azienda vitivinicola di Dino Bonin e La Kiuva di Arnad, l'Institut Agricole Régional e la Maison D&D ad Aosta, e La Source di Saint-Pierre.

Le degustazioni saranno accompagnate da prodotti gastronomici in collaborazione con le aziende di Coldiretti Valle d'Aosta.

Inoltre la giornata sarà allietata da musica e canti di gruppi folkloristici. La formula non cambia: dalle 10 alle 18 gli appassionati saranno accolti nelle varie cantine, munendosi di bicchiere nella prima cantina visitata (offerta 20 euro).

