Machet, impegno a risolvere crisi entro 20 aprile

"Ci saremmo presi l'impegno di risolvere" la crisi "il prima possibile in modo tale da arrivare al prossimo Consiglio del 20 aprile quantomeno con delle proposte". Così Cristina Machet al termine del primo giro di 'consultazioni' per superare la situazione di instabilità in Regione. Il mouvement prevede di riunire lunedì il Comité e mercoledì di sottoporre al Conseil federal la proposta di una eventuale nuova maggioranza. "Renderemo conto degli incontri odierni e di quelli che ci saranno eventualmente all'inizio della prossima settimana al Conseil fédéral, che per l'Uv resta sovrano. Il ruolo del Comité è arrivare con delle proposte che sono sempre votate dal Conseil fédéral. Il dialogo con la base è necessario quando si tratta di un cambiamento o di un allargamento. Un cambiamento è probabile che ci sia". Durante le riunioni politiche di oggi "nessuno" ha messo in dubbio la presidenza di Erik Lavevaz.