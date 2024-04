Frana a Donnas, transito gratuito sull'autostrada A5

Fino alla riapertura della strada statale 26 a Donnas, la Sav garantirà la gratuità del transito tra i caselli autostradali di Verrès e Pont-Saint-Martin. Lo fa sapere la presidenza della Regione Valle d'Aosta, che tramite la Protezione civile ha richiesto alla società autostradale "l'attivazione del protocollo di emergenza" dopo la frana che la notte scorsa ha interrotto la viabilità sulla statale tra Donnas e Bard.

Esentati dal pagamento del pedaggio "i veicoli che entreranno alla stazione autostradale di Pont-Saint-Martin e usciranno alla stazione autostradale di Verrès e viceversa. Per poter usufruire della gratuità sulla citata tratta gli utenti devono obbligatoriamente utilizzare il dispositivo di telepedaggio o transitare in una pista con operatore (no piste con pagamento automatico tramite carta o contanti). Anche le linee di trasporto saranno dirottate sull'autostrada".

La Regione fa inoltre sapere che "i primi sopralluoghi già effettuati dai tecnici regionali della Protezione civile e dell'assessorato alle Opere pubbliche hanno definito i primi interventi di bonifica da realizzare, intervento che verrà gestito direttamente dal Comune di Donnas con ditta specializzata già pronta ad intervenire". In particolare occorrono interventi di "pulizia della cengia alta del versante a monte della strada, al momento non possibili in quanto non vi sono le condizioni di sicurezza per intervenire".



