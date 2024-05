Trekking a la Thuile con un'app

Nasce 'La ThuileInfinity Trekking', una rete di oltre 520 km di sentieri per escursioni a piedi o in bici che si sviluppano tra i 1.440 e i 3.486 metri di altitudine del Monte Bianco. Immersa negli ambienti vergini e silenziosi di una montagna ancora integra, la rete mette a disposizione 55 tour diversi, adatti a tutti i livelli di difficoltà: al principiante che vuole approcciare questa disciplina in scenari straordinari, alle famiglie e ai piccoli esploratori, agli appassionati fino agli esperti in cerca di nuove sfide.

Osservando la cartina dei sentieri non c'è che l'imbarazzo della scelta: da una parte il Rutor, uno degli ultimi ghiacciai italiani, il più occidentale d'Italia e tra i più estesi della Valle d'Aosta; e dall'altra le cascate più potenti della regione, tre salti d'acqua impetuosi che si gettano in gole e precipizi scavando la roccia, accessibili e raggiungibili facilmente anche dalle famiglie con i bambini. E, ancora, 22 laghi primordiali, che rappresentano un'importante risorsa per la flora e la fauna locali e offrono ai visitatori un luogo tranquillo per rilassarsi e godersi la bellezza della natura; i passi pianeggianti del Piccolo San Bernardo, dove poter camminare lungo un anello di oltre 2 km; i borghi montani e i reperti storici millenari.

Alcuni percorsi possono essere affrontati in totale autonomia, mentre per altri è necessario l'accompagnamento di guide alpine di alta montagna e professionisti che permettono di vivere un'esperienza di trekking in totale sicurezza.

Anche i biker hanno di che sbizzarrirsi: La Thuile Bike World, super comprensorio disegnato per gli appassionati delle due ruote, propone diversi pacchetti turistici per la prossima estate, adatti a tutti, dalla pedalata lenta agli impavidi con le mountain bike da enduro o downhill. Quel che è certo è che il lato selvaggio del Monte Bianco propone escursioni uniche, sempre circondati dalla bellezza senza tempo di paesaggi alpini che agevolano un'immediata riconnessione con la natura tra il rumore del vento e dello scorrere dell'acqua e l'aria sottile della montagna, un toccasana che regala una sensazione immediata di rigenerazione ed equilibrio psicofisico.

I percorsi di La Thuile Infinity Trekking sono presenti su Komoot attraverso mappe (2D e 3D), tracce Gps e navigazione, con percorsi pronti all'uso oppure programmabili e pianificabili secondo le proprie esigenze. Va ricordato che Funivie Piccolo San Bernardo garantisce l'apertura degli impianti di risalita dal 22 giugno all'8 settembre, permettendo così di raggiungere una rete di sentieri che conducono anche al Piccolo San Bernardo senza l'utilizzo dell'auto. Ci sono, inoltre, due navette per agevolare gli spostamenti senza auto, attive tra il Colle San Carlo, il centro, La Joux e il Colle del Piccolo San Bernardo.

Per maggiori informazioni: lathuile.it



